Потянуло на сладенькое: в Витебске подростки украли больше 170 пачек мороженого
В Витебске подростки украли из морозильного ларя более 170 пачек мороженого.
О краже мороженого из холодильника, расположенного возле одного из жилых домов по ул.Богатырева в микрорайоне Билево, в милицию заявил индивидуальный предприниматель. По словам мужчины, злоумышленники смогли похитить лакомство, повредив замок. Ущерб оценивается в сумму более Br320.
Оперативные действия правоохранителей позволили установить фигурантов "сладкого" дела. Ими оказались четверо местных подростков.
Ребята попали в объектив камеры видеонаблюдения, расположенной на соседнем доме. На кадрах видно, как юные злоумышленники сорвали замок и ловко отправили содержимое холодильника в пакет.
При проведении оперативных мероприятий они признались в совершении аналогичной кражи в другом районе города.
В отношении несовершеннолетних Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража) УК.
Источник: belta.by
14:14 19/08/2019