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Потянуло на сладенькое: в Витебске подростки украли больше 170 пачек мороженого

В Витебске подростки украли из морозильного ларя более 170 пачек мороженого.

О краже мороженого из холодильника, расположенного возле одного из жилых домов по ул.Богатырева в микрорайоне Билево, в милицию заявил индивидуальный предприниматель. По словам мужчины, злоумышленники смогли похитить лакомство, повредив замок. Ущерб оценивается в сумму более Br320.

Оперативные действия правоохранителей позволили установить фигурантов "сладкого" дела. Ими оказались четверо местных подростков. 

Ребята попали в объектив камеры видеонаблюдения, расположенной на соседнем доме. На кадрах видно, как юные злоумышленники сорвали замок и ловко отправили содержимое холодильника в пакет. 


При проведении оперативных мероприятий они признались в совершении аналогичной кражи в другом районе города.

В отношении несовершеннолетних Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража) УК.
Источник: belta.by
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