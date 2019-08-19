Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Как и следовало ожидать: информация о минировании не подтвердилась. Сейчас ищут "минёра"

Завершено обследование зданий 4 гостиниц, расположенных в Минске, а также Национального аэропорта, столичного и областных железнодорожных вокзалов.

После обследования зданий информация о их минировании не подтвердилась, опасных предметов обнаружено не было. В настоящее время проводится проверка, устанавливается личность злоумышленника.

Как сообщает МВД, в текущем году зафиксировано свыше 30 ложных сообщений об опасности. Чаще всего они поступают посредством телефонных звонков или на электронные ящики тех объектов и организаций, которые «минируются». 

Людям, у которых возникает желание сообщить о мнимой опасности, следует помнить о том, что за это предусмотрена уголовная ответственность с наказанием вплоть до 7 лет лишения свободы.
Поделиться
Последние известия






Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.
Игорь Масловский
#ЗА


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё