После обследования зданий информация о их минировании не подтвердилась, опасных предметов обнаружено не было. В настоящее время проводится проверка, устанавливается личность злоумышленника.





Как сообщает МВД, в текущем году зафиксировано свыше 30 ложных сообщений об опасности. Чаще всего они поступают посредством телефонных звонков или на электронные ящики тех объектов и организаций, которые «минируются».





Людям, у которых возникает желание сообщить о мнимой опасности, следует помнить о том, что за это предусмотрена уголовная ответственность с наказанием вплоть до 7 лет лишения свободы.







