один из пляжей в Сардинии





Об этом сообщает " Европейская правда " со ссылкой на BFMTV.





Итальянская таможенная и финансовая полиция обнаружила песок в багажнике автомобиля пары французов, когда они пытались сесть на паром в Порто-Торрес, который направлялся в Тулон. Почти 40 килограммов песка содержались в 14 пластиковых бутылках.





Французы утверждали, что не знают о действующем законодательстве, запрещающем вывоз песка с пляжей Сардинии. Однако это не помешало правоохранительным органам предъявить им обвинения при отягчающих обстоятельствах, и поэтому им грозит до шести лет тюрьмы.





Итальянский остров на протяжении многих лет страдал от краж "естественных сувениров", таких как песок, ракушки или галька. В интернете при этом процветает незаконная торговля, где эти природные богатства могут быть перепроданы по высокой цене.





На многих пляжах Сардинии установлены знаки, чтобы отпугнуть туристов, которые пытаются украсть песок. В некоторых местах были также наняты охранники для наблюдения за пляжами.