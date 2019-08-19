Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Закон есть закон: двум французам грозит 6 лет тюрьмы за кражу 40 кг песка

На Сардинии двух французов арестовали за кражу 40 килограммов песка, который считается природным богатством острова и защищается законом.

один из пляжей в Сардинии

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Итальянская таможенная и финансовая полиция обнаружила песок в багажнике автомобиля пары французов, когда они пытались сесть на паром в Порто-Торрес, который направлялся в Тулон. Почти 40 килограммов песка содержались в 14 пластиковых бутылках.

Французы утверждали, что не знают о действующем законодательстве, запрещающем вывоз песка с пляжей Сардинии. Однако это не помешало правоохранительным органам предъявить им обвинения при отягчающих обстоятельствах, и поэтому им грозит до шести лет тюрьмы.

Итальянский остров на протяжении многих лет страдал от краж "естественных сувениров", таких как песок, ракушки или галька. В интернете при этом процветает незаконная торговля, где эти природные богатства могут быть перепроданы по высокой цене.

На многих пляжах Сардинии установлены знаки, чтобы отпугнуть туристов, которые пытаются украсть песок. В некоторых местах были также наняты охранники для наблюдения за пляжами.
Поделиться
Последние известия






Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.
Игорь Масловский
#ЗА


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё