Закон есть закон: двум французам грозит 6 лет тюрьмы за кражу 40 кг песка
На Сардинии двух французов арестовали за кражу 40 килограммов песка, который считается природным богатством острова и защищается законом.
один из пляжей в Сардинии
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
Итальянская таможенная и финансовая полиция обнаружила песок в багажнике автомобиля пары французов, когда они пытались сесть на паром в Порто-Торрес, который направлялся в Тулон. Почти 40 килограммов песка содержались в 14 пластиковых бутылках.
Французы утверждали, что не знают о действующем законодательстве, запрещающем вывоз песка с пляжей Сардинии. Однако это не помешало правоохранительным органам предъявить им обвинения при отягчающих обстоятельствах, и поэтому им грозит до шести лет тюрьмы.
Итальянский остров на протяжении многих лет страдал от краж "естественных сувениров", таких как песок, ракушки или галька. В интернете при этом процветает незаконная торговля, где эти природные богатства могут быть перепроданы по высокой цене.
На многих пляжах Сардинии установлены знаки, чтобы отпугнуть туристов, которые пытаются украсть песок. В некоторых местах были также наняты охранники для наблюдения за пляжами.
12:45 19/08/2019