В Столбцах начался суд по делу о двойном убийстве в школе

Заседание проходит в здании районного суда в Столбцах. Рядом с утра дежурит десяток журналистов. Несколько местных жителей подъезжает на велосипеде, смотрят, что ничего не происходит, и едут по своим делам дальше.





На входе свидетелей и потерпевших просят показать паспорт, продемонстрировать содержимое сумок.





На улице, где стоит дом Вадима М., по-понедельничному тихо. У ворот припарковано авто его отца Виталия. В 9 часов родители еще дома, не на суде. За воротами нервно лает собака.





— Никаких комментариев, — выходит на улицу отец и быстро садится в машину.





— Кто будет защищать Вадима?





— На суде все узнаете.





«Произошедшее для всех нас большая загадка»

11 февраля страшная трагедия произошла в обычной средней школе в белорусском городе Столбцы. Ученик напал с ножом на учителя и школьников, погибли педагог Марина Пархимович и 11-классник Александр Романов. Двое десятиклассников были ранены.





О том, что случилось, в то утро, 11 февраля, говорили повсюду — в общественном транспорте, в магазинах, рабочих кабинетах, дома и в соцсетях. Сейчас еще раз вернуться к тем событиям во время суда придется одноклассникам обвиняемого Вадима М., его учителям, жертвам, их родным.





— Он был хороший, и никто его не доводил, — считает одноклассница Вадима, которую вызвали на суд в качестве свидетеля.





Все произошедшее, говорит девушка, «для нас всех — большая загадка».





— И навсегда останется ей, — продолжает она. — Это был его выбор. Теперь его жизнь полностью сломана.





В беседе девушка немногословна. Говорит, давать комментарии «нам нельзя». Лишь упоминает, что все время после трагедии учеников средней школы № 2 сильно поддерживала директор Оксана Лось, интересовалась, как дела, спрашивала, кто как себя чувствует.









— Даже на каникулах, — говорит девушка.





«Во время процесса всем ученикам будут предлагать психологическую помощь»

Оксана Лось, директор средней школы № 2, сегодня с самого утра на работе. Она тоже проходит свидетелем по делу. На суд ее вызвали в четверг. Сколько он продлится, конкретных прогнозов никто не дает.





— Но говорят, что процесс может быть затяжным, — рассказывает директор.





Сколько еще учителей будет проходить по делу свидетелями, Оксана Михайловна не в курсе: «У нас не принято отчитываться».





— Знаю, что сегодня на суде будет заместитель директора и учитель биологии: они признаны потерпевшими.





То, что во время суда многим ученикам школы придется опять вспомнить то, что пытались забыть, вызывает у директора и учителей тревогу. Поэтому во время процесса всем ученикам будут предлагать психологическую помощь.





— Многие дети — уже выпускники. Но они знают, что в любой момент могут прийти к нам за помощью. Те дети, которые перешли в 11-й класс, тоже будут работать с психологами. В любом случае, мы будем предлагать свою помощь. Их право — принять ее или отказаться, но с нашей стороны мы постараемся помочь всем, чем только возможно.





После трагедии в школе прошло чуть больше полугода. Но каждое слово Оксане Михайловне до сих пор дает с трудом.





— Нет ни одного дня, ни одной секунды, чтобы жить без этого. Почему он выбрал такой путь поведения? Никогда никто не мог даже представить такое.





В 10.25 в суд пришли родственники погибшей учительницы Марины Пархимович — муж, сын и родная сестра. Молча прошли досмотр и направились на третий этаж, где будет проходить заседание.









Несколько минут спустя подошел пострадавший Владислав Цвирко с мамой. Внешне парень выглядит спокойно, его мама — тоже.





За три минуты до начала суда в зал завели более 10 человек. Среди них — потерпевшие учителя, школьники, родители убитого Саши Романова.





Суд проходит в закрытом режиме.





Напомним, 11 февраля обвиняемый Вадим М, ученик десятого класса средней школы № 2, пришел на занятия заранее, около 7.40. Оставил портфель и вышел из кабинета. Затем вернулся и напал на учительницу истории, которая должна была вести первый урок. За педагога попытались вступиться два одноклассника, в результате они получили ранения.





После этого обвиняемый выбежал из класса, зашел в соседний кабинет, дошел до последней парты и напал на ученика 11-го класса. Задержали Вадима спустя два часа. В рюкзаке у него обнаружили молоток, а при личном обыске — дымовые шашки и петарды. Так хронологию тех событий описывал Следственный комитет.





В результате нападения погибли педагог Марина Пархимович и 11-классник Александр Романов. О погибшей учительнице ее бывшие ученики отзывались самыми теплыми словами. Сашу Романова описывали как очень целеустремленного и дружелюбного человека.





О подозреваемом в нападении Вадиме говорили, что он был спокойным и бесконфликтным, хорошо учился и не имел проблем с поведением. Никто не мог поверить, что он способен на такое преступление. Оттого мотив — что двигало подростком — вызывал закономерные вопросы у многих.





1 марта, отвечая на вопросы TUT.BY, глава Следственного комитета Иван Носкевич обмолвился, что перед окончанием следствия «мы обязательно обнародуем все, что знаем, все, что выявили», чтобы предотвратить подобное в будущем.





Согласно результатам медицинского освидетельствования, подросток не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ. Комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза дала заключение, что Вадим М. в полной мере мог осознавать значение своих действий и руководить ими.









Свою вину обвиняемый признал частично.





Заседания суда решено проводить в закрытом режиме. Причин тому две, напоминает пресс-служба Верховного суда. Первая — на момент совершения преступления обвиняемому было меньше 16 лет. Вторая — в материалах дела содержатся сведения о состоянии здоровья Вадима, который составляют врачебную тайну. Вести разбирательство будет судья Сергей Епихов.





Вадима М. обвиняют в убийстве двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений, покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений и особо злостном хулиганстве.