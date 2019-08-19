Пьяный водитель сбил шестилетнего ребенка

Мальчик сперва упал на капот автомашины, а затем скатился на землю и ударился головой. Ребёнок госпитализирован с переломом костей черепа.





Водитель управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения. Мужчина водворён в ИВС Червенского РОВД, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь, сообщает УВД Миноблисполкома.















