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Железнодорожники потеряли полтонны белья - в Бресте горела прачечная

Помещение прачечной загорелось в воскресенье вечером в Бресте. Пожар произошел в здании вагонного участка по сервисному обслуживанию пассажиров, сообщили в МЧС.

Сигнал о возгорании в помещении железнодорожной прачечной поступил на пульт дежурного МЧС в 20:41. Спасатели ликвидировали пожар в кратчайшие сроки, более 2,5 тонн постельного белья остались невредимыми.

Огнем было повреждено около полтонны белья, закопчено помещение прачечной. Причины возгорания устанавливаются.
Источник: sputnik.by
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