Железнодорожники потеряли полтонны белья - в Бресте горела прачечная

Сигнал о возгорании в помещении железнодорожной прачечной поступил на пульт дежурного МЧС в 20:41. Спасатели ликвидировали пожар в кратчайшие сроки, более 2,5 тонн постельного белья остались невредимыми.





Огнем было повреждено около полтонны белья, закопчено помещение прачечной. Причины возгорания устанавливаются.







