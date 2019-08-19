Железнодорожники потеряли полтонны белья - в Бресте горела прачечная
Помещение прачечной загорелось в воскресенье вечером в Бресте. Пожар произошел в здании вагонного участка по сервисному обслуживанию пассажиров, сообщили в МЧС.
Сигнал о возгорании в помещении железнодорожной прачечной поступил на пульт дежурного МЧС в 20:41. Спасатели ликвидировали пожар в кратчайшие сроки, более 2,5 тонн постельного белья остались невредимыми.
Огнем было повреждено около полтонны белья, закопчено помещение прачечной. Причины возгорания устанавливаются.
Источник: sputnik.by
10:35 19/08/2019