Христиане восточного обряда празднуют Яблочный Спас

Традиция его празднования была уже в IV веке, а возможно, еще и раньше. Но именно в ІV веке равноапостольная императрица Елена построила на горе Фавор храм в честь Преображения Господня.





В этот день Церковь вспоминает евангельское событие, когда апостолы Петр, Иаков и Иоанн вместе со своим Учителем Иисусом Христом поднялись на высокую гору (по поверью, гора Фавор). Здесь Христос преобразился, с ним произошла метаморфоза (по-гречески это собственно и означает - преобразование): Его лицо засияло, как солнце, а одежды сделались белым и сияющим как дневной свет. Рядом с Ним апостолы увидели двух ветхозаветных пророков - Моисея и Илию. Они говорили с Христом о Его будущих страданиях. При этом из облака раздался голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте».





После этого чудесного события Апостолы вместе с Иисусом сошли с горы вниз. По дороге Спаситель строго запретил ученикам рассказывать об увиденном и услышанном до Своего Воскресения.





Смысл праздника заключается в том, что в преображении Христос явил Свою Божественную природу. Изменив перед учениками Свой человеческий облик, Христос показал им, что Он - Бог. Во время преображения полностью проявилась Пресвятая Троица: Бог Отец - в голосе из облака, Бог Сын - Иисус Христос, показал себя в Божественном подобии, и Бог Святой Дух - в Божественном свете.





Один из главных духовных аспектов праздника, на котором акцентирует Церковь - каждый христианин должен стремиться к собственному преображению подобно Христу, ведь человек создан по образу и подобию Божию.





Священники в этот день на богослужение одевают белые одежды, символизирующие тот свет, который увидели апостолы. Согласно старинному обычаю, в храмах в этот день после праздничной литургии освящаются различные плоды - яблоки, виноград, груши, сливы и др.





Праздник Преображения избран для благословения плодов, потому что в Иерусалиме, откуда заимствован Устав Восточной церкви, именно в ту пору созревал виноград. Церковь, благословляя принесенные плоды, утверждает мысль о том, что все — от человека до растения — должно быть посвящено Богу как Его творение.





В этот день в церковь несли святить цветы и мак, которые затем клали за иконы, где они хранились до весны. Весной этот мак рассеивали по огороду, а сухие цветы на Благовещение вплетали в косы. (С маком сейчас лучше не экспериментировать, как вы понимаете, потому что могут быть проблемы с милицией).









На этот Спас также поминают умерших.





Д хозяев праздник символизирует окончание жатвы и завершения лета. В этот день примечали погоду. Если день солнечный и безоблачный — осень будет сухой. Если дождливый — мокрой. Ясный день предвещает морозную и метельную зиму.





Праздничным блюдом на Спаса являются печеные яблоки. Верхушку с хвостиком отрезают, вынимают сердцевину с семенами, кладут туда мед или сахар и запекают. Хозяйки готовят также пироги и штрудели с яблочной начинкой. Едят их с узваром или киселем из свежих груш.





Что нельзя делать в этот день

- Так как Яблочный Спас - разгар Успенского поста, поэтому стоит придерживаться некоторых запретов в пище. Нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца. Но по случаю праздника церковь допускает употребление рыбы и немного красного вина.

- Запрещаются все работы по дому и в огороде. Нельзя шить, вязать, стирать, строить и копать. Наши предки верили, что если в Яблочный Спас увлекаться тяжелой работой, то до конца жизни придется лить слезы.

- Еще один запрет касается животных. В день Яблочного Спаса нельзя наносить вред живим существам, в том числе и убивать мух и других насекомых. Говорят, что если в этот день на вас сядет муха, то в ближайшее время вас ждет счастье. При этом важно насекомое не прогонять, а подождать, пока оно улетит.



- Нельзя ссориться, ругаться или желать кому либо зла. Считается что неприятности, которые пожелаешь в этот день, могут вернуться к тебе в будущем.

- Нельзя есть яблоки свежего урожая до Яблочного Спаса. Особенно это касается прекрасной половины. Считалось, что если женщина съест плод до праздника, то навлечет беду на всю семью.

- В праздник Преображения Господня невозможно венчание. Также стоит воздержаться от увеселительных мероприятий и шумных гуляний. В этот день также не рекомендуется громко разговаривать.







