Неизвестный "заминировал" три гостиницы в Минске

В милицию обратились представители персонала гостиниц "Беларусь", "Юбилейная" и "Гарни". Им на электронную почту пришли сообщения от неизвестного, будто у них в гостиницах заложены взрывные устройства. Кстати, "Гарни" находится напротив здания Генеральной прокуратуры.





Во все три гостиницы немедленно выбыли саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы, другие службы. Они ведут обследование зданий на предмет наличия опасных веществ.





МВД не исключает, что потребуется эвакуировать персонал и гостей гостиниц.