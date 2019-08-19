Неизвестный "заминировал" три гостиницы в Минске
19 августа у 8:00 утра появились сведения о возможном минировании трёх гостиниц в Минске, информируетпресс-служба МВД в своем Telegram-канале.
В милицию обратились представители персонала гостиниц "Беларусь", "Юбилейная" и "Гарни". Им на электронную почту пришли сообщения от неизвестного, будто у них в гостиницах заложены взрывные устройства. Кстати, "Гарни" находится напротив здания Генеральной прокуратуры.
Во все три гостиницы немедленно выбыли саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы, другие службы. Они ведут обследование зданий на предмет наличия опасных веществ.
МВД не исключает, что потребуется эвакуировать персонал и гостей гостиниц.
09:24 19/08/2019