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Неизвестный "заминировал" три гостиницы в Минске

19 августа у 8:00 утра появились сведения о возможном минировании трёх гостиниц в Минске, информируетпресс-служба МВД в своем Telegram-канале.

В милицию обратились представители персонала гостиниц "Беларусь", "Юбилейная" и "Гарни". Им на электронную почту пришли сообщения от неизвестного, будто у них в гостиницах заложены взрывные устройства. Кстати, "Гарни" находится напротив здания Генеральной прокуратуры.

Во все три гостиницы немедленно выбыли саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы, другие службы. Они ведут обследование зданий на предмет наличия опасных веществ.

МВД не исключает, что потребуется эвакуировать персонал и гостей гостиниц.
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