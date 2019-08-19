Жители Фаниполя обратились к Лукашенко, а к ним пришла милиция

Вместо этого власти города выслали к ним милицию, сообщает «Белсат».





Все началось с проблемного дома № 5 на улице Брестская. Люди здесь живут, а коммунальные службы заявили, что не работают, пока застройщик не отдаст долг.





Перекопанный и разбиты дороги, гнилые трубы, положенные с нарушениями технологии, постоянные отключения воды по всему городу – эти проблемы жители Фаниполя требуют расследовать со специальной комиссией. Люди также просят пустить автобус из их города до столичной станции метро «Малиновка», чтобы ездить на работу.





Подписи в июле собрал житель того самого проблемного дома Дмитрий Щеглов, пригласив собраться людей через социальную сеть. В результате у места встречи стояла машина с людьми в штатском, а через пару дней домой к Щеглова пришли четыре милиционера с протоколом.





«Я на основании закона №300-3 об обращениях граждан собирал подписи. Там не установлен порядок, время и способ сбора. А они это пытаются преподнести, что не просто так… Им кто-то сказал куда подъехать и что сделать», – рассказывает Дмитрий Щеглов.





Как пояснил фанипольский участковый Егор Новицкий, Щеглов якобы нарушил закон о массовых мероприятиях, так как пригласил людей собраться без разрешения горисполкома.





Согласно закону о массовых мероприятиях, граждане, чтобы самостоятельно собраться для чего-либо, должны заранее получить разрешение от местных властей, дополнительно оплатить услуги милиции, скорой помощи и коммунальных служб. Изменения ввели после волны социальных протестов в разных городах Беларуси.









Похоже, так же пока посчитал и суд Дзержинского района. Но судья не признал административного протокола о нарушении закона недействующими, а отправил его милиционерам на доработку.Все началось с проблемного дома № 5 на улице Брестская. Люди здесь живут, а коммунальные службы заявили, что не работают, пока застройщик не отдаст долг.





Перекопанный и разбиты дороги, гнилые трубы, положенные с нарушениями технологии, постоянные отключения воды по всему городу – эти проблемы жители Фаниполя требуют расследовать со специальной комиссией. Люди также просят пустить автобус из их города до столичной станции метро «Малиновка», чтобы ездить на работу.





Подписи в июле собрал житель того самого проблемного дома Дмитрий Щеглов, пригласив собраться людей через социальную сеть. В результате у места встречи стояла машина с людьми в штатском, а через пару дней домой к Щеглова пришли четыре милиционера отоколом.





«Я на основании закона №300-3 об обращениях граждан собирал подписи. Там не установлен порядок, время и способ сбора. А они это пытаются преподнести, что не просто так… Им кто-то сказал куда подъехать и что сделать», – рассказывает Дмитрий Щеглов.





Как пояснил фанипольский участковый Егор Новицкий, Щеглов якобы нарушил закон о массовых мероприятиях, так как пригласил людей собраться без разрешения горисполкома.





Согласно закону о массовых мероприятиях, граждане, чтобы самостоятельно собраться для чего-либо, должны заранее получить разрешение от местных властей, дополнительно оплатить услуги милиции, скорой помощи и коммунальных служб. Изменения ввели после волны социальных протестов в разных городах Беларуси.





Похоже, так же пока посчитал и суд Дзержинского района. Но судья не признал административного протокола о нарушении закона недействующими, а отправил его милиционерам на доработку.