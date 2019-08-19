Жители российского города пожаловались на нашествие тарантулов





Чаще всего такие инциденты фиксируются в Копейске: тарантулов летом 2019 года замечают в разных районах города, говорится в сообщении телеканала. Одна местная жительница, в частности, 17 августа обнаружила крупного тарантула в раковине на кухне.





По словам местных жителей, раньше пауки этого вида не появлялись в городах. «Это южнорусский тарантул, они в августе появляются, когда жарко, и в дом заходят. Удивительно, что до города добрались. На окраине каждый год в дома приходят, никого пока не кусали», приводятся в сообщении слова одного из жителей Копейска.









Тарантулы — крупные пауки из семейства пауков-волков, их размер может достигать десяти сантиметров. Укус тарантула смертелен для некоторых животных, для человека он не представляет серьезной опасности, но может быть болезненным и вызвать отек.