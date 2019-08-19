В Минске сегодня суд: на скамье 21 человек за коррупцию в медицине

Напомним, что это началось около года назад. Глава КГБ Валерий Вакульчик объявил СМИ подробности уголовных дел о коррупции в здравоохранении. Оказалось, что взяли замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого и многих других представителей этой сферы. В различных уголовных делах фабула, как правило, была такова: медик-чиновник брал взятки за «решение вопросов» о закупках.





Сейчас в суде восемь медиков и тринадцать человек, которые обвиняются в передаче взяток. Вот список фамилий и статей УК (430 – получение взятки, 431 – дача взятки).





Столяров А.Ю. ч.ч. 1,2, 3 ст. 430 УК;

Зинченко С.И. ч.ч. 1,2 ст. 430 УК;

Лещиловский С.Я. ч.ч. 1,2 ст. 430 УК;

Гнитий В.А. ч.ч.2, 3 ст. 430 УК;

Судакова Н.Н. ч.2 ст. 430 УК;

Шнитко Е.В. ч.3 ст. 430 УК;

Щука А.И. ч.1 ст. 430 УК;

Гаврилов М.В. ч.2 ст. 430, ч.1 ст. 431 УК;

Кузнецов Д.В. ч.2 ст. 431 УК;

Потапович А.В. ч.2 ст. 431 УК;

Шалькевич И.Е. ч.2 ст. 431 УК;

Ладутько В.Н. ч.1 ст. 431 УК;

Соболевский Г.Л. ч.1 ст. 431 УК;

Мусихин В.Ю. ч.2 ст. 431 УК;

Шакутин С.И. ч.2 ст. 431 УК;

Наубатова М.К. ч.1 ст. 431 УК;

Болотин В.М. ч. 2 ст. 431 УК;

Самусенко В.Н. ч.2 ст. 431 УК;

Сычев А.Н.ч.2 ст. 431 УК;

Томчин Л.А. ч.2 ст. 431 УК;

Альтшулер Р.В. ч.2 ст. 431 УК.