В Минске сегодня суд: на скамье 21 человек за коррупцию в медицине
Процесс на 21 обвиняемым начинается сегодня в Минском городском суде. Это очередной кейс из серии «дела медиков».
Напомним, что это началось около года назад. Глава КГБ Валерий Вакульчик объявил СМИ подробности уголовных дел о коррупции в здравоохранении. Оказалось, что взяли замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого и многих других представителей этой сферы. В различных уголовных делах фабула, как правило, была такова: медик-чиновник брал взятки за «решение вопросов» о закупках.
Сейчас в суде восемь медиков и тринадцать человек, которые обвиняются в передаче взяток. Вот список фамилий и статей УК (430 – получение взятки, 431 – дача взятки).
Столяров А.Ю. ч.ч. 1,2, 3 ст. 430 УК;
Зинченко С.И. ч.ч. 1,2 ст. 430 УК;
Лещиловский С.Я. ч.ч. 1,2 ст. 430 УК;
Гнитий В.А. ч.ч.2, 3 ст. 430 УК;
Судакова Н.Н. ч.2 ст. 430 УК;
Шнитко Е.В. ч.3 ст. 430 УК;
Щука А.И. ч.1 ст. 430 УК;
Гаврилов М.В. ч.2 ст. 430, ч.1 ст. 431 УК;
Кузнецов Д.В. ч.2 ст. 431 УК;
Потапович А.В. ч.2 ст. 431 УК;
Шалькевич И.Е. ч.2 ст. 431 УК;
Ладутько В.Н. ч.1 ст. 431 УК;
Соболевский Г.Л. ч.1 ст. 431 УК;
Мусихин В.Ю. ч.2 ст. 431 УК;
Шакутин С.И. ч.2 ст. 431 УК;
Наубатова М.К. ч.1 ст. 431 УК;
Болотин В.М. ч. 2 ст. 431 УК;
Самусенко В.Н. ч.2 ст. 431 УК;
Сычев А.Н.ч.2 ст. 431 УК;
Томчин Л.А. ч.2 ст. 431 УК;
Альтшулер Р.В. ч.2 ст. 431 УК.
08:46 19/08/2019