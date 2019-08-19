ГАИ просят приравнять велосипеды к скутерам

Происшествия, когда велосипедисты сталкиваются друг с другом или сбивают пешеходов, — не новость. И порой в этих случаях пострадавшим требуется помощь медиков. Между тем в Сети появилась петиция , которую ее автор после сбора подписей планирует направить в УГАИ МВД. Он задается вопросом: а чем велосипеды безопаснее скутеров?













В петиции говорится:





В начале августа был анонсированы изменения в законодательство РБ. Официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей сообщил, что электросамокаты, которые могут развивать скорость свыше 25 км/ч, не будут приравниваться к пешеходам, а будут рассматриваться как ТС.





На шоссейном (и не только) велосипеде легко можно развить скорость свыше 25 км/ч, так почему же таких велосипедистов также не приравнять к ТС? Скорость та же, опасность для пешеходов при движении по тротуару та же. Разница только в природе ускорения (мускульная и электромагнитные силы).





Предлагаю велосипедистов, способных развить скорость свыше 30 км/ч на пологом участке дороги, также приравнять к лицам, управляющим ТС, как и лиц, управляющих электросамокатами.



