В ролике много панорамных видов Минска с проезжающими и проходящими милицейскими расчетами, а еще добрых милиционеров, помогающих людям и мащущих ручкой. Они помогают детям перейти дорогу, подсказывают путь китайским туристам, поднимают чемодан в вагон поезда, играют в волейбол с подростками. И даже служебные собаки подбирают и возвращают детям потерянные игрушки. В одном из эпизодов ОМОН проводит антитеррористическую операцию посреди ночи в пустом здании и спасает маленькую белокурую девочку. Все это сопровождается пафосной музыкой, пишет reform.by





Заканчивается ролик построением различных подразделений столичной милиции под руководством главы ГУВД Мингорисполкома Ивана Кубракова на площади Государственного флага, после чего герои ролика по очереди отдают честь. В последнем кадре на фоне госфлага всплывает золотая надпись: «Мы там, где нужны».





Как отмечается на сайте ГУВД, видео отражает «принципы работы столичных правоохранителей».





Выполнила видеоролик съемочная группа телеканала СТВ.