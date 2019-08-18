В Санкт-Петербурге в реке нашли тело белоруса

Погибший работал охранником в петербургском парке "Диво Остров". Его искали по заявлению жены, которая обратилась к правоохранителям. По словам женщины, муж ушел на работу 16 августа и исчез. Рядом с местом происшествия нашли личные вещи молодого человека: куртку, паспорт и зарядное устройство для телефона, сообщает chp24.by