В Санкт-Петербурге в реке нашли тело белоруса
В Санкт-Петербурге в реке Средняя Невка нашли тело 28-летнего белоруса. В полиции заявляют, что труп был без признаков насильственной смерти. Его нашли в 200 метрах от 2-го Елагина моста.
Погибший работал охранником в петербургском парке "Диво Остров". Его искали по заявлению жены, которая обратилась к правоохранителям. По словам женщины, муж ушел на работу 16 августа и исчез. Рядом с местом происшествия нашли личные вещи молодого человека: куртку, паспорт и зарядное устройство для телефона, сообщает chp24.by
19:53 18/08/2019