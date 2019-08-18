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В Санкт-Петербурге в реке нашли тело белоруса

В Санкт-Петербурге в реке Средняя Невка нашли тело 28-летнего белоруса. В полиции заявляют, что труп был без признаков насильственной смерти. Его нашли в 200 метрах от 2-го Елагина моста.

Погибший работал охранником в петербургском парке "Диво Остров". Его искали по заявлению жены, которая обратилась к правоохранителям. По словам женщины, муж ушел на работу 16 августа и исчез. Рядом с местом происшествия нашли личные вещи молодого человека: куртку, паспорт и зарядное устройство для телефона, сообщает chp24.by
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