Парня ударило током, когда он делал селфи на мосту в Барановичах
Он получил ожоги тела второй степени.
Неудачная попытка сделать фото на металлическом ограждении моста закончилась ожогами тела и приездом "Скорой помощи".
ЧП случилось около пяти часов утра 18 августа на пешеходном мосту с улицы Притыцкого на Вильчковского.
Как сообщает nashkraj.by, трое парней в возрасте 16, 18 и 21 года возвращались домой. Они поднялись на пешеходный мост над железнодорожными путями, и самый старший из них захотел сделать селфи.
Парень залез на металлическое ограждение, и в этот момент его ударило током.
Молодому человеку пришлось вызывать скорую помощь. Он был доставлен в больницу с ожогами тела второй степени.
19:51 18/08/2019