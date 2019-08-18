Парня ударило током, когда он делал селфи на мосту в Барановичах

Неудачная попытка сделать фото на металлическом ограждении моста закончилась ожогами тела и приездом "Скорой помощи".

ЧП случилось около пяти часов утра 18 августа на пешеходном мосту с улицы Притыцкого на Вильчковского.

Парень залез на металлическое ограждение, и в этот момент его ударило током.





Молодому человеку пришлось вызывать скорую помощь. Он был доставлен в больницу с ожогами тела второй степени.