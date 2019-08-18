У минской милиции «горит» план по штрафам, сообщил телеграм-канал «Баста»





Вчера поздно вечером на улице Зыбицкой омоновцы организовали очередную облаву на минчан. За десять минут были задержаны около 30 человек.





Сотрудники милиции обвинили их в том, что они «находятся в общественном месте в нетрезвом состоянии» и доставили в РУВД Центрального района. Там на задержанных составили протоколы.





Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на проведении которого настаивали некоторые из них, проведено не было. В ближайшее время задержанных ждут суды и штрафы.



