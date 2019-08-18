Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Российский подросток устроил массовую бойню под Ульяновском

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения семьи, убитой подростком, в селе Патрикеево Ульяновской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в одном из домов были найдены тела 66-летного мужчины, 69-летней и 42-летней женщин, а также двух малолетних детей четырех лет. Все они были членами одной семьи. Кроме того, возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, обнаружено тело 16-летнего подростка, являвшегося родственником погибших.

По предварительным данным, юноша расправился с членами своей семьи, после чего совершил суицид. В настоящее время следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего.


Следствие рассматривает две версии преступления, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По его словам, пока не установлена точная причина, побудившая подростка на убийство родственников. Предполагается, что он мог расправиться с ними в связи с длительными неприязненными отношениями либо по причине психического расстройства. Следствие намерено провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу подростку.

Орудием преступления стал топор.
Поделиться
Последние известия






Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.
Игорь Масловский
#ЗА


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё