



Камень, на котором проступил контур образа Божьей Матери с младенцем, брестские власти решили облагородить. Звуки дрели дополняют птичьи трели — можно и так сказать, поскольку работы в Городском саду идут даже в выходные дни. Кроме вывески в старом стиле со знаком «Ъ», здесь будет и иное благоустройство — организовывают подход к камню по ступеням. Что же с пятном, которое напоминает облик Божьей Матери?





— Лик Божьей Матери будете обрамлять чем-то или нет? — интересуемся у рабочих.





— Зачем? Он естественный должен быть. Если уже обрисуют, будет по-другому, — отвечает один из мужчин.





Сообщения о необычном явлении привлекают к этому месту в Бресте туристов и местных жителей.





— А что вы ищете? — обращаемся к женщинам, которые снимают валун на мобильный.





— То, что и вы, наверное.





— Контур лика Божьей Матери?





— Контур, да. Ну вот — так видно.









Верят ли приходящие сюда люди в чудо свыше?





Напомним, огромный валун со дна водоема в Красном Дворе был установлен в Городском саду весной. Работы по благоустройству продолжаются ежедневно: к камню проложены ступени, он обрамлен эффектной конструкцией с элементами национального орнамента.





Церковь пока воздерживается от официального комментария. По словам пресс-секретаря Брестской епархии Ольги Семенюк, представители Епархии изучают явление, однако на окончательное решение требуется больше времени и более глубокий анализ.



