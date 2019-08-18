Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Бресте облагораживают территорию вокруг камня, на котором проявился образ Богородицы

В солнечный воскресный день, 18 августа, в Бресте облагораживают территорию вокруг камня в Городском саду, на котором проявился лик Божьей Матери, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Камень, на котором проступил контур образа Божьей Матери с младенцем, брестские власти решили облагородить. Звуки дрели дополняют птичьи трели — можно и так сказать, поскольку работы в Городском саду идут даже в выходные дни. Кроме вывески в старом стиле со знаком «Ъ», здесь будет и иное благоустройство  — организовывают подход к камню по ступеням. Что же с пятном, которое напоминает облик Божьей Матери?

— Лик Божьей Матери будете обрамлять чем-то или нет? — интересуемся у рабочих.

— Зачем? Он естественный должен быть. Если уже обрисуют, будет по-другому, — отвечает один из мужчин.

Сообщения о необычном явлении привлекают к этому месту в Бресте туристов и местных жителей.

— А что вы ищете? — обращаемся к женщинам, которые снимают валун на мобильный.

— То, что и вы, наверное.

— Контур лика Божьей Матери?

— Контур, да. Ну вот — так видно.


Верят ли приходящие сюда люди в чудо свыше?

Напомним, огромный валун со дна водоема в Красном Дворе был установлен в Городском саду весной. Работы по благоустройству продолжаются ежедневно: к камню проложены ступени, он обрамлен эффектной конструкцией с элементами национального орнамента.

Церковь пока воздерживается от официального комментария. По словам пресс-секретаря Брестской епархии Ольги Семенюк, представители Епархии изучают явление, однако на окончательное решение требуется больше времени и более глубокий анализ.
Поделиться
Последние известия






Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.
Игорь Масловский
#ЗА


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё