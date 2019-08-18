В Бресте облагораживают территорию вокруг камня, на котором проявился образ Богородицы
В солнечный воскресный день, 18 августа, в Бресте облагораживают территорию вокруг камня в Городском саду, на котором проявился лик Божьей Матери, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Камень, на котором проступил контур образа Божьей Матери с младенцем, брестские власти решили облагородить. Звуки дрели дополняют птичьи трели — можно и так сказать, поскольку работы в Городском саду идут даже в выходные дни. Кроме вывески в старом стиле со знаком «Ъ», здесь будет и иное благоустройство — организовывают подход к камню по ступеням. Что же с пятном, которое напоминает облик Божьей Матери?
— Лик Божьей Матери будете обрамлять чем-то или нет? — интересуемся у рабочих.
— Зачем? Он естественный должен быть. Если уже обрисуют, будет по-другому, — отвечает один из мужчин.
Сообщения о необычном явлении привлекают к этому месту в Бресте туристов и местных жителей.
— А что вы ищете? — обращаемся к женщинам, которые снимают валун на мобильный.
— То, что и вы, наверное.
— Контур лика Божьей Матери?
— Контур, да. Ну вот — так видно.
Верят ли приходящие сюда люди в чудо свыше?
Напомним, огромный валун со дна водоема в Красном Дворе был установлен в Городском саду весной. Работы по благоустройству продолжаются ежедневно: к камню проложены ступени, он обрамлен эффектной конструкцией с элементами национального орнамента.
Церковь пока воздерживается от официального комментария. По словам пресс-секретаря Брестской епархии Ольги Семенюк, представители Епархии изучают явление, однако на окончательное решение требуется больше времени и более глубокий анализ.
19:08 18/08/2019