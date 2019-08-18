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Парня ударило током, когда он делал селфи на мосту в Барановичах

Несчастный случай произошел рано утром 18 августа на пешеходном мосту с улицы Притыцкого на улицу Вильчковского в городе Барановичи.

По предварительной информации, в воскресенье, около 5 утра трое молодых людей – 16-ти, 18-ти и 21-летний - возвращались домой. Когда они поднялись на пешеходный мост над железнодорожными путями, самый старший участник компании вдруг захотел сделать селфи. Как только молодой человек залез на металлическое ограждение его ударило током.

Попутчики вызвали скорую помощь. С ожогами тела второй степени пострадавшего доставили в больницу.
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