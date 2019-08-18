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США рассекретили первый отчет своей разведки о Чернобыльской катастрофе

В первые дни после катастрофы в США сомневались в правдивости официальных заявлений властей СССР. Разведка также была убеждена, что персонал немедленно эвакуировали со станции, пишет Naviny.by

Фото: МЧС Беларуси

Американская неправительственная организация «Национальный архив безопасности» опубликовала первый отчет разведки США относительно катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года. Соответствующее тайное уведомление госсекретаря США от 2 мая 1986 года опубликовали на сайте организации в воскресенье, 18 августа, пишет Tut.by

Ассистент по вопросам разведки и исследований государственного секретаря США Мортон Абрамовиц написал доклад своему руководителю Джорджу Шульцу через шесть дней после катастрофы.

«Все разведывательное сообщество считает чепухой, что погибли только два человека», — написал он, указывая на масштабы разрушения.


«Обычная дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около ста человек. В ночную смену дежурят 25–35 человек. Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днем могло насчитывать до 200, а ночью — до 70 человек», — пояснил Абрамовиц.

Разведке были известны подробности самого взрыва: «...большой взрыв газа/пара разорвал здание энергоблока и вызвал значительное структурное разрушение».

Масштабы разрушения заставили американскую разведку предположить, что все, кто был вблизи реактора, погибли.

«Снимки показывают пожарные бригады у реактора, и это подтверждает предположение, что для реагирования на инцидент были привлечены дополнительные ресурсы», — говорится в сообщении.
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