Белорусы выиграли серебро «Танкового биатлона-2019»

Финальная гонка проходила по правилам эстафеты, когда три экипажа, сменяя друг друга, проезжали четыре круга с тремя огневыми рубежами. Согласно жеребьевке, танк белорусской команды сменил цвет с красного на зеленый и занял третью дорожку на дистанции.





По условиям, на первом круге бронемашина должна была преодолеть препятствия, но без стрельбы. Это позволило выбраться в лидеры. Но затем произошла досадная ошибка: белорусский экипаж перепутал огневые рубежи — вместо участка для фланговой стрельбы оказался на позиции для поражения вертолета и артиллерийского орудия. Возможно, именно это недоразумение и стоило золотой награды.





Результаты финала «Танкового биатлона-2019»:





Россия — 1:33:20 (21 пораженная мишень из 24)

Беларусь — 1:41:19 (17 из 24)

Казахстан — 1:45:51 (14 из 24)

Азербайджан — 1:53:44 (12 из 24)

Что же касается итогов «Армейских международных игр — 2019», то у белорусов 12 наград. Среди них два золота «Снайперского рубежа» и «Полярной звезды». Эти соревнования проходили на полигоне «Брестский». Всего в «АрМИ-2019» приняло участие свыше 5000 военных из 39 государств мира.





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В 2019 году на полигоне Алабино была установлена целая серия рекордов прохождения скоростного участка дистанции «Танкового биатлона». Танку Т-72Б3 удалось развить скорость 82 километра в час, а на препятствии «Курган» такая молниеносность передвижения позволила в буквальном смысле его перелетать.



