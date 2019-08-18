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В Ивье впервые провели помидорную битву. Посмотрите, как это было

Для этого было специально заготовлено более 100 кг сочных «зарядов».
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В бою из трех этапов приняли участие около 20 человек. После для участников устроили душ из брандспойтов пожарных машин. К слову, похожий праздник "Томатина" ежегодно собирает десятки тысяч участников в испанском городе Буньоль, пишет "Гродненская правда".

Битва прошла в рамках фестиваля «Ивьевский помидор», организатором которого выступил Ивьевский райисполком.
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