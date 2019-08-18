Влад Бумага стал обладателем "бриллиантовой кнопки" YouTube

Популярный белорусский видеоблогер Влад Бумага получил "бриллиантовую кнопку" от YouTube. В июне число подписчиков на его канале составило 10 миллионов человек, а сейчас уже достигло 10,8 млн.