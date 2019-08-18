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Влад Бумага стал обладателем "бриллиантовой кнопки" YouTube

Популярный белорусский видеоблогер Влад Бумага получил "бриллиантовую кнопку" от YouTube. В июне число подписчиков на его канале составило 10 миллионов человек, а сейчас уже достигло 10,8 млн.


О новом достижении Влад написал на своей странице Вконтакте. Он также поблагодарил свою аудитории и сказал, что счастлив получить награду.

Владу Бумаге 23 года, он живет в Минске. Бумага — его реальная фамилия. Парень снимает ролики, которые чрезвычайно популярны среди подростков, передает "Еврорадио".
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