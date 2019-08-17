Пенсионерка из Жировичей отказалась от белорусского паспорта





Людмила считает, что является неотъемлемой частью природы, Высшего Космического Ра­зума, составной частью мироздания, воли Творца-Создателя. Женщина отказалась от белорусского паспорта и написала публичное заявление о своих правах и расторжении всех договоров, заключенных от ее имени.





Сельчанка Людмила Кучерявых проживает в агрогородке Жировичи на улице Молодежная, 8. Людмила многодетная мать, у нее 11 детей, 24 внука и 4 правнука, за спиной 38 лет рабочего стажа.





— У меня была нелегкая жизнь, — начинает свой рассказ Людмила. — Всю жизнь приходилось много работать: сегодня рожаю, а завтра иду на работу. А что я имею на пенсии? Одни проблемы. Мои дети не знали, что такое каникулы, потому что все лето им приходилось работать, чтобы купить школьную форму к новому учебному году, — делится воспоминаниями о жизни женщина.





Теперь, находясь на пенсии, Людмила не может позволить купить себе сало и очень редко покупает батон.









— Раньше в деревне можно было держать домашний скот, теперь нам это запрещают, а денег покупать продукты в магазине нет. Кроме того, вот уже много лет не решается вопрос с отводом сточных вод, которые подтапливают наш дом, — рассказывает пенсионерка.





Людмила поведала, что еще 30 лет назад, когда строили новую котельную, вместе с этим занимались отводом сточных вод, русла которых направили в сторону ее дома, но их, по словам женщины, можно было направить в сторону болота, где нет жилых домов. Женщине предложили провести отвод через ее огород, сделать дренаж на территории ее участка, но такой вариант ее абсолютно не устраивает.





— По этой причине с горы ко мне во двор вместе с водой приплывает песок и различный мусор. Несколько десятилетий я веду переговоры с властями, прошу помощи и поддержки в решении проблемы, но они меня не слышат, — отмечает женщина.





Раньше возле дома Людмилы была яма, а ее жилище от воды оберегали бетонные блоки, но по решению властей яму закопали, блоки убрали и положили асфальт под таким наклоном, что сточной воде стало еще легче проникать в ее дом. Из-за этой проблемы дом начал садиться. В некоторых комнатах сыплется штукатурка, отклеиваются обои, появилась сырость. Власти предлагают женщине поставить возле дома пандус.





— Где я возьму деньги на пандус размером с рост взрослого человека? После очередного подтопления я вызвала страховщиков в надежде получить компенсацию за ущерб, но мне выдали средств только на два рулона обоев. А ведь дом сел, углы потрескались, — сетует Людмила.





Проблема с канализацией Людмила рассказала, что сотрудники ЖКХ проложили возле ее дома канализацию и вывели в нее ливневые воды. Теперь канализация забита песком, опилками и прочим мусором, который с потоком воды оседает в подвале ее дома.





— В середине мая ЖКХ прислало для уборки улицы трактор, который смел весь мусор к моим воротам, ведь это неуважительное отношение к людям, — подмечает сельчанка.





Рядом с домом Людмилы находится баня, территорию которой женщина регулярно убирала сама, а ведь это не входит в ее обязанности. По словам сельчанки, ситуация изменилась лишь после визита главы района Геннадия Хомича и его заместителя Владимира Кота, а также начальника ЖКХ Олега Конона, которые поручили рабочим привести в порядок данную территорию.













— Мне интересно, почему при благоустройстве нашего агрогородка внимание уделяется всегда лишь центральной улице, а на остальные внимание не обращают. Вот и сейчас идет благо­устройство в нашем агрогородке, скоро будет большой праздник в честь Иконы Божией Матери, я уверена, что деньги выделены большие, так почему же ремонт делают не во всем агрогородке? — задается вопросом женщина.





У Людмилы есть еще один дом на улице Подлесной, но в нем пока никто не живет. На данной улице проводили воду, после ремонтных работ выкопанные колодцы получились выше земли, да и площадки не у всех домов заровняли.





— Теперь председатель сельсовета упрекает нас в том, что мы не косим траву. Мой сын обкашивает траву в метре от дома, а дальше, где бурьян, он косить не может из-за оставленного после ремонтных работ мусора: жесть, проволока и прочее, о которые сын уже сломал свой триммер. У нас трактора нет, чтобы выровнять этот участок, — с сожалением говорит Людмила Александровна.





Из-за бюрократизма и разногласия с органами власти женщина отказалась от белорусского паспорта, который, по ее мнению, ограничивает права и свободы граждан. Женщина вернула паспорт в паспортный стол.





— Я оббила пороги кабинетов директоров и юристов наших государственных структур и организаций, пыталась задавать им волнующие меня вопросы. Например, я хочу знать, как в ЖКХ подсчитываются кубометры вывозимого мусора, как они могут знать, сколько у меня соберется мусора? Почему мы платим за утилизацию пластиковых бутылок? Ведь завод производитель уже заплатил за нас эти деньги. Также я была в электросетях, где просила показать мне лицензию на продукт (электричество), который они продают, но везде мне было отказано, потому что я являюсь физическим лицом. Выходит, что в Республике Беларусь физическое лицо не имеет прав, а только имеет лишь обязанности.





На старости лет, находясь на пенсии, Людмила Александровна, мать, воспитавшая одиннадцать детей, не может позволить себе купить сала и батон. К ней часто приезжают внуки, которых бабушка хочет угостить сладостями, только вот пенсия, к сожалению, не позволяет сделать внукам приятное.





Чтобы разобраться в вопросах отвода сточных вод и покоса травы возле дома Людмилы Кучерявых, корреспондент «ГС» обратился за комментарием к председателю Жировичского сельского совета Дмитрию Нагуле.





— Мы предложили Людмиле прокопать через ее огород отвод, сделать дренаж на ее участке, чтобы вода выходила в ручей, но она отказывается. К сожалению, в силу рельефа местности другого варианта мы не видим. На улице Подлесной траву можно легко покосить триммером, и в этом нет никаких проблем. Дорога на этой улице ровнялась, — прокомментировал ситуацию председатель сельсовета.



