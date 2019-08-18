От взрыва на свадьбе в Кабуле погибло 63 человека
Взрыв на свадьбе в Кабуле произошел в субботу, 17 августа, в 22:40 по местному времени (21:10 по Минску).
По словам очевидцев трагедии, в это время в помещении банкетного зала Shahr-e-Dubai, находились десятки человек, включая детей и женщин, пишет РБК.
По сообщению МВД Афганистана, погибло 63 человек, еще более 180 пострадали. Ранее сообщалось о 40 погибших.
Взрыв устроил смертник. Движение «Талибан» заявило о непричастности к теракту.
13:14 18/08/2019