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Один простой вопрос, который мог бы задать Лукашенко глава Минздрава

Белорусы уверены, что президент и все министры используют самые лучшие импортные медикаменты

В программе «#Бурбалкi» экс-глава ОГП Анатолий Лебедько вспомнил о недавней встрече правителя и министра здравоохранения, на которой Лукашенко говорил об импортозамещении, пишет «Солидарность».

По словам диктатора, страна тратит на закупку лекарств за рубежом до 500 млн долларов. Это недопустимо много, считает Лукашенко.

— Меня не удивил министр, который ему поддакивал, хотя я бы на месте министра в той ситуации спросил: «Александр Григорьевич, у вас большая семья, наверное, тоже случаются разные истории. Вы мне скажите, вы что, наш уголь активированный используете? Вы что, только анальгином балуетесь?» — заявил Анатолий Лебедько.

— Сто процентов уверяю, что Лукашенко и все министры используют самые лучшие импортные медикаменты, — добавил политик. — На самом деле 500 миллионов долларов, которые выделяются на закупку импортных лекарств, это не так много. Это 55 долларов на человека.
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