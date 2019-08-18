Обзорная экскурсия по Белоозерску и Волковыску.





В Белоозерск уже шесть лет, функционирует завод переработки использованных АКБ «Бит-сплав».





В Волковыске подобная переработка работала на территории ЗОНЫ, но благодаря активности жителей была изгнана из города.





«Брестчане, вы же не хотите такого?», — спрашивают блогеры.



