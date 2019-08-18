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Жители Белоозерска и Волковыска рассказали всю правду о «безопасном свинце»

Блогеры YouTube-канала Den Brest поговорили с жителями Хрисо, Белоозерска и Волковыска, пострадавшими от свинцовых загрязнений.

Обзорная экскурсия по Белоозерску и Волковыску.

В Белоозерск уже шесть лет, функционирует завод переработки использованных АКБ «Бит-сплав».

В Волковыске подобная переработка работала на территории ЗОНЫ, но благодаря активности жителей была изгнана из города.

«Брестчане, вы же не хотите такого?», — спрашивают блогеры.
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