В Беларуси заработает колл-центр по оформлению ДТП без вызова ГАИ

19 августа в Беларуси начнёт работу колл-центр для консультирования граждан по вопросам, связанным с оформлением ДТП без вызова ГАИ, передает «Народная воля».

Консультацию можно будет получить по номеру 140 в круглосуточном режиме. Соответствующая информация размещена на сайте Белорусского бюро по транспортному страхованию. Зачастую после дорожно-транспортного происшествия водители испытывают стресс и не могут самостоятельно принять решение об оформлении так называемого европротокола (бланк оформления ДТП без вызова ГАИ). Для помощи водителям было принято решение открыть круглосуточный колл-центр.





С 19 августа водители смогут получить консультацию о порядке и условии оформления ДТП без вызова ГАИ. Также водители, попавшие в дорожно-транспортное происшествие, смогут получить консультацию по любым вопросам, связанным с происшествием.





Операторы колл-центра проверят в базе, имеют ли водители, попавшие в ДТП, действующие договоры страхования в отношении транспортных средств.





Звонки по номеру 140 для абонентов стационарной телефонной сети РУП «Белтелеком» являются бесплатными. Звонки по мобильной связи осуществляются по тарифам операторов. Консультации специалистов колл-центра абсолютно бесплатны.





Напомним, с 2010 года автомобилисты имеют возможность оформить ДТП без вызова ГАИ с помощью специального бланка. Плюсы такого оформления дорожного-транспортного происшествия в том, что виновник ДТП не привлекается к административной ответственности, но при этом страховая компания выплачивает страховое возмещение. Однако участники ДТП имеют право не сообщать об аварии в ГАИ только при соблюдении следующих условий (одновременно):





— Водители имеют водительские права соответствующей категории;





— Вред причинен только двум транспортным средствам;





— Водители не имеют претензий друг к другу. При этом водители обоих транспортных средств не находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;





— Водители не имеют разногласий по поводу характера повреждений транспортных средств. При этом один из водителей признаёт себя виновником аварии;





— В отношении транспортных средств действуют договоры обязательного страхования гражданской ответственности их владельцев;





— Вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в ДТП, оценивается их водителями в размере до 800 евро (с 1 сентября, на данный момент – 400 евро).



