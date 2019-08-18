



Вероятно, автомобиль расписал сам счастливый муж, который на одной стороне авто написал, что у него "Лучшая жена". Из сообщения на задней части авто становится понятно, что пара 15 лет вместе. А из надписи с правой стороны ясно, что влюбленных зовут Люда и Леша и они "счастливы вместе".





Фото появилось в соцсетях, в паблике "ЧП, ДТП, Будь в курсе!" В комментарии пользователи надеются, что краска легко смоется на автомойке.