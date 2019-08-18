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Ювелирный магазин «Яхонт» в Минске ограбили уже в 4-й раз. Что известно о предыдущих нападениях

Ювелирный магазин «Яхонт», который так дерзко ограбили в субботу, уже не первый раз привлекает внимание преступников. Как сообщает агентство «Минск-Новости», нынешнее ограбление — уже четвертое.

Ювелирный магазин «Яхонт» в Минске ограбили уже в 4-й раз. Что известно о предыдущих нападениях
— Первая попытка ограбления была еще в 70-е годы прошлого века, но тогда преступники не смогли довести свой умысел до конца, — вспоминает ветеран минской милиции Виктор Пекарский. — В середине 80-х «Яхонт» все-таки ограбили, причем средь бела дня, но преступников оперативно задержали по приметам, которые хорошо запомнили продавцы магазина.

Примерно по такому же сценарию развивались события и в конце 90-х: рабочий день был в самом разгаре, когда в ювелирный магазин зашли двое мужчин в черных масках и с оружием в руках.


— В магазине «Яхонт» сработала тревожная сигнализация, и я незамедлительно направил туда группу задержания, — рассказывает Юрий Метельский, который в те годы был оперативным дежурным ОДС Центрального РОВД и руководил всеми милицейскими нарядами в районе. —  Однако грабители сработали настолько быстро и слаженно, что по горячим следам их задержать не удалось. Улица Киселева в то время была тихой и немноголюдной, и преступники этим воспользовались. Помню, сумма причиненного магазину ущерба тогда была очень большой.

Грабителей нашли в Подмосковье лишь спустя несколько лет. Ими оказались двое ранее судимых россиян.
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