Дом с покойником дважды горел под Бобруйском





Престарелый мужчина умер еще 6 августа. Во время прощания дома с ним находилась племянница, которая обнаружила пожар. За 15 минут дом оказался во власти огня. Гроб с покойным вынести не успели.





"Возле телевизора был огонь. Я говорю, надо покойника выносить. Соседи побежали, там такая кромешная тьма была. Если бы от свечки загорелось, такого не было. А это как взрыв какой", – рассказала подробности Валентина Зыкова.









После того, как пожар был потушен, покойного поместили в другой гроб и поставили в предбанник на ночь. Однако утром произошел новый пожар. На этот раз покойного вынесли на улицу. После чего он был похоронен.





По данным телеканала, такому происшествию можно найти логическое объяснение. Первый пожар мог случиться от горящей свечи или замыкания проводки. После чего возгорание не до конца потушили, отчего произошло повторное.



