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ГАИ просят приравнять велосипеды к скутерам

Подготовлено обращение в ГАИ с просьбой приравнять велосипеды к скутерам. Сейчас собирают подписи. Автор считает, что велосипед — такое же опасное средство передвижения, как и скутер, передает ABW.BY.


Происшествия, когда велосипедисты сталкиваются друг с другом или сбивают пешеходов, — не новость. И порой в этих случаях пострадавшим требуется помощь медиков. Между тем в Сети появилась петиция, которую ее автор после сбора подписей планирует направить в УГАИ МВД. Он задается вопросом: а чем велосипеды безопаснее скутеров?

В петиции говорится:

В начале августа был анонсированы изменения в законодательство РБ. Официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей сообщил, что электросамокаты, которые могут развивать скорость свыше 25 км/ч, не будут приравниваться к пешеходам, а будут рассматриваться как ТС.


На шоссейном (и не только) велосипеде легко можно развить скорость свыше 25 км/ч, так почему же таких велосипедистов также не приравнять к ТС? Скорость та же, опасность для пешеходов при движении по тротуару та же. Разница только в природе ускорения (мускульная и электромагнитные силы).

Предлагаю велосипедистов, способных развить скорость свыше 30 км/ч на пологом участке дороги, также приравнять к лицам, управляющим ТС, как и лиц, управляющих электросамокатами.
 
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