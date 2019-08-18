



Этим летом температура воды в реках Аляски поднялась до рекордных показателей, что привело к массовому вымиранию лосося.





Об этом сообщает CNN.





«Ученые наблюдают за температурой течений вокруг залива Кука, южнее Анкориджа, с 2002 года. Они никогда не регистрировали температуру выше 24,5 градуса Цельсия. И 7 июля этого года в одном из течений на западе залива температура воды поднялась выше 27 градусов», — говорится в сообщении.





В конце июля директор межплеменной комиссии по рыбе Стефани Куинн-Дэвидсон вместе с группой ученых отправилась в экспедицию на реку Койокук, после того как местные жители сообщили о массовом вымирании рыбы.





Ученые насчитали 850 мертвых особей лосося с икрой, которые не успели дать потомство. Они предполагают, что погибшей рыбы может быть в десятки раз больше. Анализ воды не обнаружил возбудителей болезней. Поэтому ученые считают, что гибель вызвало поднятие температуры воды.









Куинн-Дэвидсон отметила, что никогда раньше не слышала об инцидентах такого масштаба.





«Показатели 2019-го уже превзошли цифры, которые мы закладывали для наихудшего сценария на 2069 год», — пояснила директор организации Защита залива Кука.