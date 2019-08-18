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В одесском отеле, где погибли девять человек, проживало 14 белорусов

В отеле «Токио Стар» в Одессе, где минувшей ночью произошел крупный пожар, проживали четырнадцать граждан Беларуси.


Сначала сообщалось о восьми жертвах, но позже было найдено тело еще одного погибшего. 

По последним данным, пострадали десять человек, шесть из которых находятся в реанимации. В момент ЧП среди постояльцев было около тридцати иностранных граждан. Кроме белорусов, там проживали американцы, турки и французы, а также представители ряда других государств. Предположительно, очаг возгорания находился на втором этаже, где произошло короткое замыкание в электрощитовой около прачечной. Кроме того, рассматриваются версии о неосторожном обращении с огнем и умышленном поджоге с целью сокрытия убийства.
 
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