В одесском отеле, где погибли девять человек, проживало 14 белорусов





Сначала сообщалось о восьми жертвах, но позже было найдено тело еще одного погибшего.





По последним данным, пострадали десять человек, шесть из которых находятся в реанимации. В момент ЧП среди постояльцев было около тридцати иностранных граждан. Кроме белорусов, там проживали американцы, турки и французы, а также представители ряда других государств. Предположительно, очаг возгорания находился на втором этаже, где произошло короткое замыкание в электрощитовой около прачечной. Кроме того, рассматриваются версии о неосторожном обращении с огнем и умышленном поджоге с целью сокрытия убийства.