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Белоруса зарезали в Ленинградской области и оставили странные улики

В Лужском районе Ленинградской области 16 августа на автобусной остановке обнаружили труп мужчины 25-30 лет. О находке сообщил случайный прохожий, пишет 47news.ru.

Труп находился рядом с автобусной остановкой, расположенной на 126 километре автодороги «Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луга» . На теле убитого насчитали 16 колото-резаных ран. В полуметре от трупа лежал нож.

Полиция также обнаружила странные улики — в кулаке убитого был зажат металлический жетон с выгравированными ФИО, а под одеждой в пакете находилось письмо на имя прокурора Санкт-Петербурга. В письме сообщалось, что человек, имя которого выгравировано на жетоне, занял у убитого 15 тысяч рублей, деньги не вернул и угрожал.

Издание, со ссылкой на собственные источники, утверждает, что убитый — гражданин Беларуси. Следователи считают, что человек, чье имя указано на жетоне, к убийству не имеет отношения. Его уже нашли и опросили. Само письмо написано слишком грамотно для убитого, который якобы вел асоциальный образ жизни и любил выпить.
Reform.by
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