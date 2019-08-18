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Террорист-смертник подорвал свадьбу в Афганистане: 63 погибших

Количество погибших в результате взрыва на свадьбе в столице Афганистана Кабуле выросло до 63, сообщила в воскресенье газета The New York Times.


Отмечается, что пострадали 183 человека. Среди жертв и пострадавших есть женщины и дети.

По данным начальника пресс-центра МВД Нусрата Рахими, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время свадьбы в отеле "Дубай Сити Холл" на западе афганской столицы, в результате чего погибли 63 и ранены 182 человека. Отмечается, что на свадьбе присутствовало не менее 1 тыс. человек.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла на себя ответственность за это нападение. Представители движения "Талибан" осудили этот теракт.

Талибан отрицает свою причастность к взрыву, ссылается на заявление движения Tolo News.

Взрыв произошел на свадьбе в западной части Кабула, в районе 22:40 по местному времени в субботу, погибли не менее 40 человек.
Интерфакс
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