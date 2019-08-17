Куда и с какого возраста отдать ребенка заниматься спортом

— Как правило, спортивные учреждения перед началом учебного года — в конце августа или в сентябре — проводят дни открытых дверей. Там можно узнать всю информацию и записать свое чадо в секцию. Даты публикуют на сайтах спортивных центров и администрации района, — рассказывает главный специалист по вопросам физической культуры, спорта и туризма администрации Первомайского района Анатолий Лихач. — Родители должны написать заявление, что не возражают, чтобы их ребенок посещал занятия, и заранее позаботиться о медицинской справке о состоянии его здоровья с допуском к занятиям по выбранному виду спорта.





Какие виды спорта подходят мальчикам, а какие — девочкам?

Специалист отмечает, что сегодня от такого разделения можно отказаться. Всё индивидуально. Куда важнее учитывать характер, темперамент и физические особенности.





— Наблюдайте за тем, что любит ваш ребенок и что у него лучше получается. Активный, энергичный или, наоборот, пассивный и спокойный. В зависимости от этого выбирайте тот или иной вид спорта, — поясняет А. Лихач. — Если подвижный и темпераментный, то подойдут игровые виды спорта. Деток с лишним весом лучше отдавать заниматься борьбой, боксом, карате, дзюдо, тяжелой атлетикой.





Если девочка мечтает стать футболистом, хоккеистом или боксером, важно, чтобы родители поддержали ее выбор. Нужно дать возможность детям попробовать, чтобы они сами определились: их это или нет. Тем более что сегодня набирают популярность женские лиги.





В Первомайском районе немало мест, куда можно записать ребенка на какое-либо занятие спортом. Берите на заметку адреса.









Городской центр олимпийского резерва по водным видам спорта (ул. Героев 120-й дивизии, 3)





В бесплатные группы начальной подготовки по плаванию отбирают учеников 3-го и 4-го классов для профессиональных занятий спортом. Основные критерии — 1–2-я основная группа здоровья, рост родителей — 180 см и выше, высокие показатели физической подготовки, желание идти в спортивный класс (набирают с 5-го класса). Проводится набор в платные группы на занятия по прыжкам в воду (с 6 лет) и плаванию (с 8 лет).





Обучение проходит как на воде, так и в зале три раза в неделю. Затраты — плавательные и банные принадлежности, шапочка, очки, сланцы.





Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Первомайского района (ул. Никифорова, 19)





Набирают ребят от 6 до 18 лет. Приглашают заниматься баскетболом, биатлоном, стрельбой, волейболом, вольной борьбой, гимнастикой, дзюдо, карате, кикбоксингом, кинологическим спортом, теннисом, общей физической подготовкой, настольным теннисом, рукопашным боем, спортивными бальными танцами, стрельбой из пневматической винтовки, тхэквондо, футболом, хореографией, чирлидингом. Занятия бесплатные.





Республиканский центр олимпийской подготовки по фристайлу (ул. Сурганова, 4а)





Отбирают детей для обучения фристайлу (акробатике на лыжах) с 7 до 10 лет. На лыжи их ставят не сразу. Мальчишки и девчонки занимаются акробатикой, прыжками на батуте, хореографией, плаванием, катаются на горных лыжах. Обучение бесплатное. Для тренировок нужны лосины (шорты), майка.





Городской центр олимпийского резерва единоборств (ул. Карбышева, 46, корпус 1)





Принимают девочек и мальчиков с 9 лет для занятий дзюдо и самбо. Обучение бесплатное. В распоряжении спортсменов-учащихся — зал борьбы с двумя коврами, тренажерка и сауна. Для занятий понадобятся спортивный костюм (шорты и майка), сланцы.





Республиканский центр олимпийской подготовки по гимнастическим видам спорта (ул. Сурганова, 2)





Начальная группа подготовки только по спортивной гимнастике с 5 лет.





Занятия бесплатные. Предпочтение отдают детям небольшого роста и без лишнего веса. Нужны спортивная форма (купальник), чешки, носки.









Республиканский центр олимпийской подготовки по гандболу (ул. Филимонова, 55, корпус 2)





Берут с 7 лет как мальчиков, так и девочек. Занятия бесплатные. При отборе важен рост. В тренировочный процесс включены занятия в бассейне.





Минский городской центр олимпийского резерва по борьбе имени трехкратного олимпийского чемпиона А. В. Медведя (ул. Калиновского, 55Б)





Набирают на вольную, греко-римскую и женскую борьбу. Занятия бесплатные. На отделение вольной борьбы принимают всех желающих мальчиков и девочек 9 лет, на греко-римскую — только 9-летних мальчишек.





Из экипировки — обувь (в идеале борцовки, но можно на первое время чешки, кеды или кроссовки), шорты и майка.









Справочно





На праздновании Международного олимпийского дня в Беларуси, которое состоится на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпийский» (ул. Сурганова, 2а) 24 августа с 11:00 до 18:00, родители и дети смогут получить информацию о спортивных учреждениях Минска. Будут организованы более 40 площадок по различным видам спорта.



