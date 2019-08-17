Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Фотофакт: в Ивье вырос помидор весом более 1 кг

В Ивье вырос помидор весом более 1 кг. Гигантский плод выставили на конкурс, который проходил в рамках регионального праздника "Ивьевский помидор", сообщает БЕЛТА.

Именно килограммовый томат стал победителем среди более чем десятка плодов, чей вес переваливал за 800 гр. Точный вес рекордсмена — 1070 гр.

Победу присудили семье Татьяны и Олега Карповичей, которые выставили на конкурс несколько крупных томатов из своей теплицы.

А еще каждый год стараются бить рекорд по размеру томатного бутерброда. В этом году его длина превысила 6 метров: бутерброд разделили между гостями праздника. 

Фестиваль "Ивьевский помидор" проходит здесь второй раз: впервые праздник устраивали два года назад. В рамках фестиваля проводят конкурсы, игры, театрализованные представления и концерты.
Поделиться
Последние известия






Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.
Игорь Масловский
#ЗА


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё