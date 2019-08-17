Фотофакт: в Ивье вырос помидор весом более 1 кг

Именно килограммовый томат стал победителем среди более чем десятка плодов, чей вес переваливал за 800 гр. Точный вес рекордсмена — 1070 гр.





Победу присудили семье Татьяны и Олега Карповичей, которые выставили на конкурс несколько крупных томатов из своей теплицы.





А еще каждый год стараются бить рекорд по размеру томатного бутерброда. В этом году его длина превысила 6 метров: бутерброд разделили между гостями праздника.

Фестиваль "Ивьевский помидор" проходит здесь второй раз: впервые праздник устраивали два года назад. В рамках фестиваля проводят конкурсы, игры, театрализованные представления и концерты.



