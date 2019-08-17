В Минске выходили девочку, родившуюся на 28 неделе весом 790 грамм

"В отделение анестезиологии и реанимации с палатами для новорожденных детей поступила глубоко недоношенная девочка, которая родилась в сроке гестации 28 недель. Масса тела малышки составила 790 грамм. Она родилась путем экстренной операции кесарево сечение у женщины с врожденной тромбофилией", - говорится в сообщении.





С первых минут жизни ребенку оказывалась специализированная медицинская помощь. Эндотрахеально водился препарат сурфактанта "Куросурф", проводилась искусственная вентиляция легких, инфузионная терапия.





Современные перинатальные технологии оказания специализированной медицинской помощи дают таким детям ожидаемый результат. Благодаря высокопрофессиональным действиям врачей и медицинских сестер РНПЦ "Мать и дитя" удалось стабилизировать состояние малышки, научить ее заново дышать и обходиться без искусственной системы жизнеобеспечения.





Дальнейшее лечение было продолжено в плановом отделении для недоношенных детей, куда ребенок поступил в возрасте 44 дней с массой тела 1400 грамм.





"Здесь девочка находилась вместе с мамой и папой, выхаживалась с помощью метода Кенгуру. С рождения ребенок находился на грудном вскармливании", - пояснили в пресс-службе Минздрава.





Девочка выписана домой в возрасте 2 месяцев с массой тела 1950 грамм, пишет Интерфакс.





В Минздраве пояснили, что выхаживание детей с массой тела менее 1000 грамм, рожденных ранее 28-й недели гестации - одна из самых сложных медико-организационных проблем. Медицинская помощь таким детям – одна из главных задач специалистов РНПЦ "Мать и дитя". Таких малышей выделяют в отдельную категорию пациентов с учетом специфичности круга проблем и осложнений, обусловленных глубокой степенью морфофункциональной незрелости.



