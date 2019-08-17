84 километра в час — такую скорость показали танкисты российской команды в финале «Танкового биатлона — 2019». Это уже четвертый мировой рекорд в этом году и третий, установленный механиком-водителем Иваном Овсеевым. Об этом сообщили в прямой трансляции телеканала «Звезда».

Скриншот из видео телеканала «Звезда»

Ранее на этапе «Индивидуальная гонка» российский танк, мехводом которого был Иван Овсеев, разогнался до 78 километров в час.

Во время гонки танкистам уже удавалось добиться 80 км/ч, но в финальном заезде на скоростном участке трассы экипаж Овсеева сумел преодолеть предыдущую планку в 82 километра в час и превысить ее, пишет 42.tut.by

Затем на этапе «Эстафета», на котором отбирались команды в финал, другой экипаж сумел достичь скорости до 80 километров в час, и буквально сразу же еще один танк разогнался до 82 км/ч. Первым рекордсменом оказался механик-водитель российского Т-72Б3, старший сержант Игорь Шиленин, вторым — также Иван Овсеев.





Считается, что даже создатели танков Т-72 с дизельным двигателем не закладывали в машины возможность двигаться со скоростью выше 80 километров в час.









Танковый биатлон — соревнования между экипажами боевых машин в искусстве вождения и стрельбы из основного и дополнительного оружия. Он проводится уже седьмой раз, в этот раз — на подмосковном полигоне Алабино.





В этом году за первенство боролись 23 страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.



