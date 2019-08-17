Как температура +48°C изменит города на Земле?
Каждый год лето на нашей планете ставит новые температурные рекорды.
Так, июль 2019 стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Более того, за последние 100 лет повышение температуры наблюдалось по всему земному шару. В будущем изменение климата неизбежно приведет к экстремальным последствиям. Особенно сильно жаркая погода скажется на городах. Ведь в городах и так зачастую наблюдаются климатические трудности, информирует enovosty.com/news.
Фото: Би-би-си
Как изменятся города через 30 лет?
По прогнозам ученых к 2050 году средняя температура во многих городах мира поднимется до 48 градусов по Цельсию (до 120 по Фаренгейту). Очевидно, жара плохо отразится на здоровье человека, о чем эксперты упоминали уже не раз. Но давайте посмотрим как города и жизнь в них изменятся под влиянием непривычно высоких температур.
Если не изменить состав смесей, асфальт будет запекаться на солнце, в результате чего улицы, дороги и тротуары начинают попросту таять. Получившиеся черные, липкие асфальтовые лужи могут привести к тому, что машины заглохнут, а пешеходы получат серьезные ожоги. Итогом подобной трансформации дорог станет временный запрет на любое передвижение по трассам.
Воздух вокруг аэропортов во многих американских и европейских городах из-за высокой температуры потеряет свою привычную плотность. В этих условиях самолеты не смогут развивать большую скорость, необходимую для взлета. Таким образом, все авиаперелеты между этими континентами будут остановлены.
Беда не обойдет стороной и железнодорожные пути. Наземные металлические рельсы начнут изгибаться. Из-за сгибания и расширения путей все поезда на пригородных рельсах европейских стран прекратят свое движение. А жителям Нью-Йорка придется забыть даже о метро — дело в том, что подземка этого мегаполиса производит тепло круглый год. Даже сегодня в жаркий день там бывает трудно дождаться поезда. Стоит ли говорить, что при температуре +48 градусов по Цельсию там будет настоящее пекло.
Если вам показалось, что транспортного коллапса более чем достаточно, спешим вас разочаровать. Массовые перебои в подаче электроэнергии станут повсеместными. Рекордно высокое потребление приведет к тому, что миллионы людей окажутся в крайне затруднительном положении без света. К тому же, неизбежно возрастет количество смертельных случаев, так как жара негативно сказывается на здоровье пожилых людей и людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Не обойдут стороной перебои и системы связи.
Итоги глобального потепления
Как видите, повышение температуры до 48С превратит обычную городскую жизнь в мегаполисах в жизнь, которую мы видели лишь на телеэкранах или на страницах фантастических произведений. Помимо описанных выше проблем с электроэнергией, транспортной и городской инфраструктурой, нас ждет поднятие уровня моря, истощение запасов пресной воды, засуха и проблемы с выращиванием многих культур, таких как кукуруза, рис и пшеница.
Если мировые лидеры не прислушаются к предупреждениям ученых и не предпримут меры по снижению выбросов СО2 в атмосферу, именно такое будущее ждет всех нас.
18:47 17/08/2019