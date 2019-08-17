Как температура +48°C изменит города на Земле?

Так, июль 2019 стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Более того, за последние 100 лет повышение температуры наблюдалось по всему земному шару. В будущем изменение климата неизбежно приведет к экстремальным последствиям. Особенно сильно жаркая погода скажется на городах. Ведь в городах и так зачастую наблюдаются климатические трудности, информирует enovosty.com/news.





Фото: Би-би-си

Как изменятся города через 30 лет?

По прогнозам ученых к 2050 году средняя температура во многих городах мира поднимется до 48 градусов по Цельсию (до 120 по Фаренгейту). Очевидно, жара плохо отразится на здоровье человека, о чем эксперты упоминали уже не раз. Но давайте посмотрим как города и жизнь в них изменятся под влиянием непривычно высоких температур.





Если не изменить состав смесей, асфальт будет запекаться на солнце, в результате чего улицы, дороги и тротуары начинают попросту таять. Получившиеся черные, липкие асфальтовые лужи могут привести к тому, что машины заглохнут, а пешеходы получат серьезные ожоги. Итогом подобной трансформации дорог станет временный запрет на любое передвижение по трассам.





Воздух вокруг аэропортов во многих американских и европейских городах из-за высокой температуры потеряет свою привычную плотность. В этих условиях самолеты не смогут развивать большую скорость, необходимую для взлета. Таким образом, все авиаперелеты между этими континентами будут остановлены.





Беда не обойдет стороной и железнодорожные пути. Наземные металлические рельсы начнут изгибаться. Из-за сгибания и расширения путей все поезда на пригородных рельсах европейских стран прекратят свое движение. А жителям Нью-Йорка придется забыть даже о метро — дело в том, что подземка этого мегаполиса производит тепло круглый год. Даже сегодня в жаркий день там бывает трудно дождаться поезда. Стоит ли говорить, что при температуре +48 градусов по Цельсию там будет настоящее пекло.









Если вам показалось, что транспортного коллапса более чем достаточно, спешим вас разочаровать. Массовые перебои в подаче электроэнергии станут повсеместными. Рекордно высокое потребление приведет к тому, что миллионы людей окажутся в крайне затруднительном положении без света. К тому же, неизбежно возрастет количество смертельных случаев, так как жара негативно сказывается на здоровье пожилых людей и людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Не обойдут стороной перебои и системы связи.

Итоги глобального потепления

Как видите, повышение температуры до 48С превратит обычную городскую жизнь в мегаполисах в жизнь, которую мы видели лишь на телеэкранах или на страницах фантастических произведений. Помимо описанных выше проблем с электроэнергией, транспортной и городской инфраструктурой, нас ждет поднятие уровня моря, истощение запасов пресной воды, засуха и проблемы с выращиванием многих культур, таких как кукуруза, рис и пшеница.





Если мировые лидеры не прислушаются к предупреждениям ученых и не предпримут меры по снижению выбросов СО2 в атмосферу, именно такое будущее ждет всех нас.



