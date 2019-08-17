Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину присвоил своим указом Владимир Путин, Звания Героев России обоим пилотам «Уральских авиалиний»присвоил своим указом сообщает «Интерфакс».





«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, сделало внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского», – заявил Путин.





15 августа они сумели посадить в кукурузном поле Airbus 321, после того как сразу после взлета самолет столкнулся с птицами.





Остальные члены экипажа были награждены орденом Мужества РФ.















