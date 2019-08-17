Пилотам, которые посадили самолет в кукурузном поле, дали звание Героев России
Они спасли жизни более 230 человек, когда сумели посадить Airbus 321 прямо в поле.
Звания Героев России обоим пилотам «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину присвоил своим указом Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».
«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, сделало внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского», – заявил Путин.
15 августа они сумели посадить в кукурузном поле Airbus 321, после того как сразу после взлета самолет столкнулся с птицами.
Остальные члены экипажа были награждены орденом Мужества РФ.
18:11 17/08/2019