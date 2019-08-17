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Пилотам, которые посадили самолет в кукурузном поле, дали звание Героев России

Они спасли жизни более 230 человек, когда сумели посадить Airbus 321 прямо в поле.

Звания Героев России обоим пилотам «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину присвоил своим указом Владимир Путинсообщает «Интерфакс».

«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, сделало внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского», – заявил Путин.

15 августа они сумели посадить в кукурузном поле Airbus 321, после того как сразу после взлета самолет столкнулся с птицами.

Остальные члены экипажа были награждены орденом Мужества РФ.
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