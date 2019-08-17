В сентябре будет закрыта старейшая свалка Минска

— Полигон по захоронению производственных и строительных отходов «Прудище» эксплуатируется с 1968 года, — отмечает Александр Викторович. — За полвека на его территории площадью 22 га складировано 18,6 млн т, или 22,3 млн куб. м отходов. Высота полигона на верхнем уровне их приема достигла 75 м. Площадка для разгрузки мусора сузилась до 25 м при нормативе 40 м.









По словам А. Лисовского, в течение сентября эксплуатация полигона «Прудище» полностью прекратится, после чего будет определен генподрядчик, который займется его рекультивацией. Через определенное время, после усадки промышленных отходов, свалку вполне возможно использовать в развлекательных либо спортивных целях. Аналогичная свалка по складированию твердых бытовых отходов «Тростенец», закрытая в 2007 году, с тех пор просела почти наполовину. В том же году было установлено оборудование по переработке исходящего из ее недр биогаза в электричество. Еще один полигон «Северный», на котором было складировано 65,5 млн куб. м отходов, законсервирован два года назад. Здесь также функционирует станция по откачке газа метана и преобразования его в электричество.





— В ведении УП «Экорес» и всего города, по сути, остается лишь один полигон «Тростенецкий», на котором складируются коммунальные отходы населения Минска, — продолжает Александр Викторович. — Его общая площадь — 32 га. Сейчас уже эксплуатируется вторая очередь полигона. Первая законсервирована в 2016 году, на данном участке тоже установлено оборудование по переработке метана. Складируемые площади второй очереди быстро уменьшаются, ведь ежегодно «Тростенеций» принимает более 800 тыс. т отходов, ежедневно прибывают от 600 до 650 машин. Через несколько лет ресурс этой свалки тоже будет исчерпан.





Уже прорабатывается вопрос и готовится проект по выделению участка земли площадью от 22 до 24 га для создания еще одного полигона в этом же, могилевском направлении. Он будет соответствовать всем необходимым требованиям экологической безопасности.



