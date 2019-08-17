При этом цена рекламируемого товара указана в белорусских рублях. Можно кликнуть по ссылке, и она переведет на сайт интернет-магазина. А там... не факт, что вам удастся устоять под напором хитрых маркетологов, пишет Вечерний Брест.

Брестчанин Виктор Иванович не устоял. И нажал-таки на вожделенную для владельцев сайта кнопку «купить». Товар пришел к нему по почте в назначенный срок. Оплатив его наложенным платежом, не вскрывая пакет, как того требует закон, Виктор Иванович помчался домой, в предвкушении того, как будет щелкать кнопкой пульта, рассказывая друзьям о том, что теперь может смотреть целый телевизионный пакет, ни копейки не перечислив операторам. Покупка, таким образом, отобьется месяца за три.





Бережно вскрыв пакет и достав из него коробочку, наш земляк заметил: она отличается от той, которую он видел на картинке. Подключение прибора к телеприемнику оптимизма не прибавило. Вместо ожидаемой четкой и яркой картинки на экране появились мерцающие полосы. Два-три канала из т. наз. социального пакета удалось-таки поймать, но качество приема было далеко от обещанного. Виктор Иванович взял антенну и решил показать своему знакомому с техническим образованием. Тот, недолго думая, открыл крышку «чудо-прибора» и тут же взялся за голову: «Скажи спасибо, что хоть эти два канала что-то показывают». Инженер пытался объяснить незадачливому земляку, что он, мягко говоря, поспешил купить вещь, которую видел лишь раз на картинке. «Ты бы хоть посоветовался или почитал про эти антенны в интернете на разных сайтах. Они, как правило, идут в комплекте со специальными приставками, тюнерами и стоят дороже. А эта «пустышка» и десяти рублей не стоит», - прозвучало из его уст как приговор. Впрочем, Виктор Иванович приятеля уже не слышал. В тот момент ему скорее хотелось запустить купленную вещь в того, кто ее продал. Придя домой, он тут же принялся слать сообщения виртуальному продавцу, однако тот их игнорировал. Белорусский номер телефона, с которого звонили брестчанину перед тем, как выслать заказ, отвечал голосом автомата «абонент временно недоступен».









По такой же схеме брестчанка Елизавета купила в российском интернет-магазине дорогой «робот-пылесос», который, согласно информации на сайте, должен убирать квартиру в автоматическом режиме. Цена варьируется от 700 до 1500 рублей. На деле же он оказался обычным прибором, всасывающим мелкий мусор, реальной стоимостью... около 100 рублей. Естественно, все попытки молодой женщины вернуть товар или хотя бы предъявить претензии за недостоверную информацию наткнулись на такую же виртуальную стену.





Комментарий по поводу

Светлана БРУСЛЕВСКАЯ, главный специалист управления торговли и услуг Брестского горисполкома:





«К сожалению, таких историй, когда наши люди попадают на крючок не очень честных, мягко говоря, продавцов, становится все больше. Мы, конечно, стараемся реагировать, когда люди к нам обращаются. Но максимум, что можем сделать в подобной ситуации (когда товар оказывается не тем, за который его выдают на российским сайтах. - Ред.), отправить запрос в Роспотребнадзор. Оттуда нам приходят ответы, что интернет-сайты принадлежат частным лицам и принять к ним меры административного воздействия не представляется возможным. Иногда такие материалы направляются в МВД России. Мининформ Беларуси, в свою очередь, вносит такие сайты в свой «черный список», блокирует или ограничивает к ним доступ. Но сделка уже состоялась, и человек купил продукт, не соответствующий заявленными потребительским качествам, уплатив за него немалые деньги».









По словам специалиста, повлиять на сайты, зарегистрированные в доменной зоне «ру», белорусские власти никак не могут. Доказать что-либо или оспорить после того, как потребитель оплатил товар наложенным платежом, практически невозможно. Равно как и предъявить претензии почтовым организациям: они оказали вам услугу, прислали товар, вскрывать который можно только после оплаты. Получается замкнутый круг. Чтобы не попасть в него, надо очень осторожно относиться к предложениям, содержащимся на российских сайтах, советует Светлана Бруслевская. Ведь даже купленный в китайских интернет-магазинах товар вернуть или обменять порой гораздо проще, чем у соседей-славян.







