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Ограбление ювелирного магазина в Минске: преступники объявлены в розыск

Неизвестные ограбили ювелирный магазин в центре Минска, сообщили в МВД Беларуси.

Преступление произошло в днем в субботу, 17 августа. Около 12:00 в ювелирный магазин на улице Киселева вошли двое мужчин. "Клиенты" распылили в помещении перцовый газ, затем связали руки одного продавца пластиковой стяжкой, второго – наручниками.

"После этого они похитили все драгоценности с витрины и скрылись. Посетителей в магазине не было", - рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники МВД.

"На розыск преступников ориентированы все сотрудники милиции и наряды, несущие службу", - проинформировала Чемоданова.
Sputnik.by
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