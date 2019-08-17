Ограбление ювелирного магазина в Минске: преступники объявлены в розыск
Неизвестные ограбили ювелирный магазин в центре Минска, сообщили в МВД Беларуси.
Преступление произошло в днем в субботу, 17 августа. Около 12:00 в ювелирный магазин на улице Киселева вошли двое мужчин. "Клиенты" распылили в помещении перцовый газ, затем связали руки одного продавца пластиковой стяжкой, второго – наручниками.
"После этого они похитили все драгоценности с витрины и скрылись. Посетителей в магазине не было", - рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники МВД.
"На розыск преступников ориентированы все сотрудники милиции и наряды, несущие службу", - проинформировала Чемоданова.
13:54 17/08/2019