Преступление произошло в днем в субботу, 17 августа. Около 12:00 в ювелирный магазин на улице Киселева вошли двое мужчин. "Клиенты" распылили в помещении перцовый газ, затем связали руки одного продавца пластиковой стяжкой, второго – наручниками.





"После этого они похитили все драгоценности с витрины и скрылись. Посетителей в магазине не было", - рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники МВД.





"На розыск преступников ориентированы все сотрудники милиции и наряды, несущие службу", - проинформировала Чемоданова.



