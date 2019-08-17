Он находится в СИЗО уже более полугода. После новостей о том, как шло расследование по уголовному делу главного инженера МЗКТ Андрея Головача (он провел за решеткой более 4 лет, а вчера был окончательно оправдан судом), сотрудники витебского предприятия опасаются, что с их руководителем может произойти что-то подобное. Они снова написали письмо президенту, в котором просят разобраться, насколько оправдано содержание Валерия Касперовича под стражей. Письмо составлено от имени коллектива предприятия — а здесь трудятся, напомним, около 600 человек.





«Наш руководитель, Валерий Иванович Касперович, был задержан сотрудниками УВД Витебского облисполкома 28 января 2019 года по подозрению в получении взятки. По данному вопросу в начале апреля мы писали обращение к вам, где говорили о том, что не верим в это обвинение, и просили, пока идет следствие, вернуть гендиректора на работу. Глава Администрации президента Наталья Ивановна Кочанова в телефонном разговоре нам сообщила, что вы рассмотрели наше обращение. И, если наш директор не был задержан с поличным при получении взятки, то будет освобожден из-под стражи.





В конце апреля на ОАО „Витебскмясомолпром“ приехал генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. Он сообщил коллективу, что Валерий Касперович останется под стражей. Генеральный прокурор заявил, что оснований для этого достаточно. Он также сообщил, что в июне должен начаться суд по уголовному делу в отношении нашего гендиректора.





Однако сейчас уже вторая половина августа, а наш директор сидит за решеткой в изоляторе. Мы до сих пор не верим в виновность своего руководителя. Нам никто так и не сказал и не показал, что он задержан с поличным.









У Валерия Ивановича нет ничего из богатств, которые конфискуют у руководителей-коррупционеров и показывают по телевизору. Что оправдательного в свой адрес может сказать чиновник, если у него при обыске находят кучу денег, машины, огромные квартиры, дома? Наш директор, в отличии от них, не имеет ничего — только кредит, взятый на покупку своего первого автомобиля.





И еще хочется спросить: кто оценит, какой ущерб будет нанесен государству в результате отсутствия на рабочем месте нашего генерального директора? И не будет ли здесь такого, как по делу Андрея Головача, который по обвинению в коррупции провел в СИЗО более 4 лет, пока шло следствие, но суд не нашел его вины?».





Письмо, по словам администрации предпритиятия, будут отправлено Александру Лукашенко в ближайшее время.





По делу Андрея Головача 13 августа высказался Александр Лукашенко. Он считает, что для того, чтобы доказать вину подозреваемого, нет необходимости обязательно держать его под стражей. Об этом президент заявил на рабочей встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем.





— Я не понимаю, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор (даже не в тюрьму, а в следственный изолятор — разница понятна) и держать его в четырех стенах четыре года? Держать этого человека и потом за недоказанностью отпустить. Дело в том, что это разнузданность правоохранительных органов. И, в частности, скорее всего, следствия, — считает президент.





Кратко об истории

28 января этого года в Витебске прямо на территории ОАО «Витебскмясомолпром» ОМОН задержал главу этого предприятия Валерия Касперовича, его бывшего заместителя Виктора Славецкого, а также руководителя частной компании «Витебскторг» Михаила Славецкого. Поводом для задержания стала взятка в размере около 150 тысяч рублей.





Коллектив ОАО «Витебскмясомолпром» написал письмо Александру Лукашенко с просьбой освободить из-под стражи и вернуть на работу гендиректора предприятия Валерия Касперовича. 4 апреля это письмо опубликовал TUT.BY.









В частности, работники сообщили главе государства, что не верят в виновность своего директора, что под его руководством сотрудники трех предприятий: «Витебскмясомолпром», «Витебские продукты» и картонажно-полиграфический комбинат — не знают, что такое задержки зарплаты, а сама она в среднем составляет более 500 долларов. Валерий Касперович сейчас в СИЗО. Работники просили президента, пока идет следствие, вернуть их директора на работу, изменив ему меру пресечения.





Уже 5 апреля на предприятии получили ответ из Администрации президента. Ее глава Наталья Кочанова сообщила, что глава государства дал поручение до 20 апреля разобраться в вопросе о задержании Касперовича.





30 апреля на предприятие приехал генпрокурор Александр Конюк. Он сообщил работникам, что Валерия Касперовича на работу не вернут и что он и дальше будет находиться под стражей.





Обстоятельства задержания Касперовича TUT.BY пытался выяснить в СК, однако никаких комментариев, кроме, собственно, еще одного сообщения о факте задержания за взятку, мы не получили.





— Продолжается расследование уголовного дела о преступлениях коррупционной направленности. В отношении трех обвиняемых мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась. Следователи совместно с сотрудниками милиции проводят комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов уголовного дела, — сообщил TUT.BY официальный представитель СК Сергей Кабакович.



