Зачем брестчанин с топором разгромил гипермаркет?
Милиционеры смогли остановить 18-летнего парня только после того, как сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.
© Photo : МВД Беларуси
Житель Бреста ворвался в гипермаркет с топором и начал громить витрины магазина, сообщили в МВД Беларуси.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 17 августа, в областном центре. Молодой человек разбил топором стеклянные двери гипермаркета, а затем начал громить витрины торговых павильонов.
Сработала охранная сигнализация – на место происшествия прибыла милиция, пишет sputnik.by
"На неоднократные требования милиционеров бросить топор и добровольно сдаться молодой человек не реагировал и продолжал двигаться на правоохранителей", - рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Остановить парня удалось лишь несколькими предупредительными выстрелами в воздух. Затем милиционеры задержали нарушителя.
Против брестчанина возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ему грозит до трех лет лишения свободы.
О мотивах молодого человека не сообщается.
12:57 17/08/2019