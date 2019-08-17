Зачем брестчанин с топором разгромил гипермаркет?

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Житель Бреста ворвался в гипермаркет с топором и начал громить витрины магазина, сообщили в МВД Беларуси.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 17 августа, в областном центре. Молодой человек разбил топором стеклянные двери гипермаркета, а затем начал громить витрины торговых павильонов.





Сработала охранная сигнализация – на место происшествия прибыла милиция, пишет sputnik.by

"На неоднократные требования милиционеров бросить топор и добровольно сдаться молодой человек не реагировал и продолжал двигаться на правоохранителей", - рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Остановить парня удалось лишь несколькими предупредительными выстрелами в воздух. Затем милиционеры задержали нарушителя.





Против брестчанина возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ему грозит до трех лет лишения свободы.





О мотивах молодого человека не сообщается.



