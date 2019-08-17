УВД Гродненского облисполкома

Как стало известно, инцидент произошел на Скидельском рынке в Гродно. 59-летний мужчина продавал очки. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.





Внезапно мужчина снял штаны и продолжил торговать, обнаженным по пояс. Своим видом он привлек внимание прохожих, один из которых сделал фотографию необычного продавца. По информации УВД Гродненского облисполкома, продавец продемонстрировал свои половые органы как минимум пяти девушкам.





По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК «Хулиганство». Сообщается, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения милиции.