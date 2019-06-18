В Беларусь возвращается жаркая и сухая погода: в среду будет до +30

Ветер будет неустойчивый, 2-7 метров в секунду.





Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, местами будет немного прохладнее — 8-10 градусов. Днем прогнозируется 24-30 со знаком "плюс", передает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.





В ближайшие дни очень теплая погода с температурой воздуха до +30 сохранится, но возможны дожди. В выходные немного похолодает.