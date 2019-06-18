В Беларусь возвращается жаркая и сухая погода: в среду будет до +30
В ближайшие сутки, 19 июня, в Беларуси ожидается погода с небольшой облачностью и без осадков.
Ветер будет неустойчивый, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, местами будет немного прохладнее — 8-10 градусов. Днем прогнозируется 24-30 со знаком "плюс", передает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.
В ближайшие дни очень теплая погода с температурой воздуха до +30 сохранится, но возможны дожди. В выходные немного похолодает.
22:00 18/06/2019
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