В Минске рассматривают иск к службе такси за высокие тарифы

18 июня в суде Заводского района Минска прошло предварительное судебно заседание по иску Регионального общества защиты потребителей к службе такси «Киттакс», сообщает БелТА

Истец считает, что тарифы (25 рублей – абонирование, 20 рублей – посадка, 5 рублей за километр поездки и 50 рублей – час простоя) превышают среднерыночные в 8 раз.





Истец настаивает, что права пассажиров нарушены, так как перевозчик не только должен указывать тарифы на видном для пассажира месте, но и объявлять их.









По мнению представителя общества защиты потребителей, тарифы на услуги такси формируются свободно, но они должны быть экономически обоснованными. Высокие тарифы «Киттакса» противоречат принципам добросовестности, считает истец.





Представитель ответчика заявил, что тарифы формируются на основании спроса и предложения, поэтому в местах повышенного спроса – на вокзалах и в аэропорту – тарифы выше.





Судебное заседание назначено на 25 июня.